GROSSETO – Trasferta a Firenze per la Gea Basketball Grosseto che stasera sabato alle 21 si confronta con i Jokers Legnaia. Per i ragazzi di Marco Santolamazza si tratta di un incontro che, se affrontato con il giusto atteggiamento, può consentire di ottenere la terza vittoria consecutiva, che può consolidare la settima posizione il classifica, in piena zona playoff.

“La sfida di Firenze è da prendere con le molle – dice il coach Marco Santolamazza – ci confronteremo con una buona squadra che, a dispetto della classifica, è in grado di disputare delle ottime partite e di mettere in difficoltà le avversarie. Sarà dunque una partita da affrontare con intelligenza, con lo stesso spirito di quella che abbiamo disputato a colle Val d’Elsa. I Jokers Legnaia sono reduci da alcune buone prestazioni, anche se non hanno portato i risultati sperati”.

La Gea deve fare i conti con l’assenza di Danilo Ignarra e di capitan Edoardo Furi. Gli altri sono regolarmente a disposizione, pronti a ripetere la super prestazione fornita domenica scorsa contro il Galli San Giovanni Valdarno.

I convocati: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei, Davide Liberati, Mirko Mari, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi, Alessandro Pepi, Giacomo Naldi.

La classifica: Virtus Certaldo 44 punti; Asciano 38; Valbisenzio 34; Monteroni, Poggibonsi, Montespertoli 26; Galli San Giovanni, Laurenziana e Gea Grosseto 24; Ms Synergy S.Giovanni 22; Sestese, Valdelsa, Calenzano 20; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.