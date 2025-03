GROSSETO – La seconda fase dei campionati di calcio a 5 si indirizza verso la propria parte centrale, ma in Prima Divisione regna ancora l’incertezza, con gare molto accese e tirate. Dopo tre giornate è il Bivio Ravi a comandare in solitaria, con i ragazzi di Bonanata che mettono in campo un’ottima prova corale, impreziosita dalle prestazioni di Ammalati e Magnaricotte, per piegare 10 a 4 il Cassai Gomme (Stefani 3). L’Atletico Barbiere viene stoppato 3 a 3 dal Barbagianni Carrozzeria Tirrena e scivola al secondo posto, con la doppietta di Chiodi e il centro di Giglio che equilibrano le reti di Pyetrich, Novello e Hasnaoui. Ancora più indietro la Tpt Pavimenti, che cade 6 a 7 contro un Fc Abitando trascinato dal duo Leonardo Tosoni-Hamamai, mentre gli Sbronzi di Riace colgono il terzo pareggio in altrettanti match con il 6 a 6 con il Calcio Shop: da evidenzaire le triplette di Russo e Cavazza.

Anche in Seconda Divisione rimane una capolista solitaria, il Foot Jolly, che è ancora a punteggio pieno: Pieri, Stefanini e Coppola firmano l’11 a 8 sull’Immobiliare Rossi, con Ortis e Iazzetta che sono gli ultimi ad arrendersi. La marcia del Barracuda viene stoppata sul 6 a 6 dagli ottimi Celestini, con Luca e Matteo Neri che si oppongono alle reti di Rossi e Potenzi, mentre Rigattieri e Underdogz (Ferrini 6) danno vita a un match ricco di gol, risolto 12 a 8 dalla truppa di Fallani, che trova i gol decisivi da Briaschi, Gallo e dal nuovo acquisto Masini. Infine, chiude il quadro un altro pareggio, il 5 a 5 tra Car Center e Sciangai, con i rientranti Angelino e Calzolani che provano a spingere i ragazzi di Iacchini contro una formazione quadrata e affiatata come quella di Bertini.

In Terza Divisione, invece, rimane una coppia al comando, quella formata da Montalcino e Vets. Pacenti lancia i suoi con una cinquina nel 7 a 3 contro il Podere Curtatone (Pescini 2), mentre i gialloneri sfruttano la doppietta di Caselli per avere la meglio di misura (4-3) con il Lavorazione Marmi Follonica, in cui Fommei si conferma terminale offensivo di livello. L’Endurance Team, nonostante il tris di Ciacci, cade contro un Ac Campetto che strizza l’occhio alle posizioni di vertice, con il trio Lippi-Elio Ventura-Terranzani che determina il 9 a 6 finale. Primi squilli per Baraonda e Ristorante Celeste, che muovono la classifica grazie al medesimo risultato: cinquina per Tony Corridori nel 7 a 5 sull’Angolo Pratiche, poker invece di Alessandro Nanni nel successo sul Poggione (Piccolomo e Riello 2). Riposava il Sant’Anna.

Sarà Young Boys GreenOil-Partizan Degrado la finale che metterà in palio il titolo 2024-25 del campionato di calcio a 8: due semifinali emozionanti e ricche di gol hanno qualificato all’atto finale le due formazioni. Il team di Brizzi, che aveva chiuso al primo posto la stagione regolare, è riuscito a piegare il Lido Oasi al termine di una gara palpitante e aperta fino al fischio finale, che si è conclusa sul risultato di 4 a 3. La doppietta di Mollo e i centri di De Paolis e Bartolomei regalano il pass ai biancoviola, ma applausi anche per i ragazzi di Guerrini (in gol Alessio Falciani, Cucini e Leonardo Chiti), che abdicano a testa altissima. Dall’altra parte del tabellone, manita per il Partizan Degrado, che chiude sul 5 a 2 l’incrocio contro il Turbante: è la doppietta di Jacopo Francavilla a spianare la strada al team di Maietto, con Francesco Conti, Bitu e Rosati a completare l’opera; ottima l’esperienza all’esordio anche per Carfì e compagni, che rilanceranno le proprie ambizioni nella prossima stagione.