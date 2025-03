CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Casa Mora bel successo dell’Under 23 della Blue Factor: nell’anticipo dell’ottava giornata il Castiglione batte per 5-1 la capolista Pumas Ancora Viareggio. Un successo netto per i ragazzi di Paghi e Bracali, com Matteo Faelli protagonista indiscusso, autore alla fine di un clamoroso poker di gol. Biancocelesti subito avanti con il tiro davanti al portiere di Santoni; poi nel finale di primo tempo il raddoppio di uno scatenato Faelli su assist di Cornacchini. Nella ripresa ancora Faelli va a segno dopo tre minuti: ruba palla a centro pista e davanti a Mechini lo scarta per il 3-0. Poi rigore per i Pumas: Mora batte Bussotti, autore di una gara solida fra i pali. Guarguaglini spreca la punizione sul blu a Bigatti, ma Faelli però non finito il lavoro: in power play entra in area e sigla il 4-1. Il definitivo 5-1 ancora di Faelli: lungo passaggio di Maldini dalla sponda e l’alza e schiaccia è mortifero. Castiglione al secondo posto in classifica.

Iniziano con un pareggio per 3-3 i playoff per l’Under 17: a Forte dei Marmi la Blue Factor è stato ripresa dai rossoblu a pochi secondi dalla fine su rigore. Bella partita, intensa, con le squadre molto propositive. Vantaggio castiglionese con il capitano Cornacchini e pari di Giovannelli per l’1-1 che chiude il primo tempo. I biancocelesti nella ripresa allungano fino al 3-1 con la doppietta di Diego Bracali. Frosina accorcia, poi il Castiglione spreca una punizione e nell’ultima azione arriva il rigore che Facchini trasforma per il 3-3.

Under 23 zona 4

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 5-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Giulio Donnini, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini. Federico Paghi.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Del Torrione); Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Pacheco, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 1’06 Santoni (C), 20′ 37 Faelli (C); 3’26 Faelli (C), 4’46 rig. Mora (V), 13’06 e 23’18 Faelli (C).

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana 3-2

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

Cgc Viareggio-Follonica 21/3

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio 2-5

Spv Viareggio-Sarzana 12/3

Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 5-1

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor

Castiglione Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (8) 18 punti; Hc Castiglione (8) 14; Follonica (6), Sarzana (7) 10; Spv Viareggio (7) 8; Cgc Viareggio (6) 0

Campionato Under 17 – zona 4

Playoff u17 – 1-3 posto

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 3-3

MT VERSILIA FORTE MARMI: Lapo Barsi, (Matteo Manfredi); Edoardo Pucciarelli, Federico Frosina, Lorenzo Cagnoni, Matteo Facchini, Giulio Tonacci, Lorenzo Giovannelli, Gianmarco Lunardi, Samuele Barsaglini. All. Andrea Facchini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Filippo Giabbani, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (1-1) 4’10 Cornacchini (C), 6’10 Giovannelli (FM); st 0’17” e 10’19 Bracali (C), 14’28 Frosina (FM), 19’10 rig. Facchini (FM).

Classifica finale

Pumas A. Viareggio, Hc Castiglione 25 punti; Versilia H. Forte 20; Sarzana, Spv Viareggio 9; Follonica 0

Playoff u17 – 1-3 posto

1a giornata 25 febbraio

Mt Versilia Forte dei Marmi-Pumas A. Viareggio 3-1

2a giornata 13 marzo

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 3-3

3a giornata 26 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

4a giornata 30 marzo

Pumas A. Viareggio-Mt Versilia Forte Marmi

5a giornata 6 aprile

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte Marmi

6a giornata 13 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione