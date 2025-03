AMIATA – Erano gli anni 60 quando la cantante Mina (al secolo Anna Mazzini) scelse di farsi costruire una villa di montagna, uno chalet sul Monte Amiata, nel comune di Abbadia San salvatore. «Alcuni lotti di terreno dell’Amiata furono resi edificabili. Nacquero così, su progetto e direzione lavori del costruttore Marcello Pizzetti, le “ville di montagna”, caratteristici e solidi chalet immersi nella faggeta» a raccontare la storia di queste case l’agente immobiliare Licia Morellini, titolare dell’agenzia Centocase, che sta curando la vendita dell’immobile.

Una casa d’artista la definisce l’agenzia. Anche se Mina l’ha venduta da tempo e di proprietario in proprietario è arrivata sino ad oggi. «Legno e pietra, i materiali principalmente utilizzati, scelti per integrarsi perfettamente con il paesaggio circostante e preservare nel tempo la bellezza architettonica di queste residenze. Questa villa, che fu commissionata da Mina, oggi rappresenta una delle dimore più esclusive della zona».

«La villa, completamente ristrutturata nel 2010/2011 con l’intervento di artigiani locali e materiali certificati, si sviluppa su tre livelli per un totale di circa 240 metri quadri più 2000 metri quadri di terreno privato, con aree attrezzate, angoli relax e percorsi che conducono a tre casette in legno utilizzabili come depositi» si legge nella descrizione.