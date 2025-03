MONTEROTONDO MARITTIMA – Ambienti rinnovati e più sicuri per la scuola, dopo un importante intervento di messa in sicurezza, ristrutturazione ed efficientamento energetico.

“L’Amministrazione Comunale di Monterotondo Marittimo è lieta di annunciare la riapertura della sede storica di via Magenta, che ospita i servizi per la prima infanzia e attività socio-culturali – dichiarano dal Comune -. I lavori, che hanno previsto il consolidamento delle fondazioni e il ripristino delle pareti murarie lesionate, sono stati realizzati per garantire un ambiente ancora più sicuro e accogliente per i bambini e le bambine del nostro territorio. Sebbene non vi fossero evidenze di rischio imminente di crollo, l’Amministrazione ha ritenuto prioritario intervenire per garantire il massimo livello di sicurezza e qualità degli spazi destinati ai più piccoli”.

L’intervento, finanziato con un importo complessivo di 430mila euro, è stato affidato alla ditta Green Service Edilizia Srl, con la progettazione curata dall’architetto Stefano Rum.

“Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali, alle insegnanti, all’Istituto scolastico, che con grande professionalità hanno collaborato durante l’intero processo, garantendo continuità educativa e supporto alle famiglie – dichiara il sindaco Giacomo Termine -. Abbiamo scelto di intervenire con responsabilità e lungimiranza perché i nostri bambini meritano il meglio: non solo sicurezza, ma anche spazi adeguati e funzionali alle loro esigenze educative e di crescita. La scuola e i servizi per l’infanzia sono il cuore pulsante di una comunità e devono essere al centro della nostra attenzione. L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare alla riapertura ufficiale della sede, che rappresenta un simbolo di attenzione e cura per il futuro dei più piccoli e dell’intera comunità”.