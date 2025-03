FIRENZE – In queste ore la Toscana è stata colpita da una intensa ondata di maltempo che ha portato allo scatto dell’allerta rossa per rischio idraulico nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa a partire da mezzogiorno di oggi, 14 marzo.

L’Arno sotto osservazione a Firenze e Pisa

Il fiume Arno è al centro della preoccupazione. A Firenze, ha raggiunto il primo livello di guardia con una portata di 1.000 metri cubi al secondo; agli Uffizi e successivamente ha toccato i 3,64 metri con una portata di 1.121,50 metri cubi al secondo. l’Arno è a 8 metri a Ponte a Signa con portata a metri cubi al secondo. Primo livello di guardia anche a Fucecchio, Pontedera ed Empoli, dove la portata è di 1.700 mc/s.

A Pisa, sono state avviate le operazioni di montaggio dei panconcelli sui lungarni in via precauzionale. Sono pronti per l’apertura anche lo scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia qualora la portata dell’Arno lo richiedesse.

Fiumi al secondo livello di guardi: l’Arno Ponte a Signa e Montelupo; Era a Capannoli; Bisenzio a San Piero a Ponti; Ombrone Pistoiese; Sieve; Fine; Cascina Ponsacco; Era a Capannoli.

Disagi e danni in tutta la regione

Il maltempo sta causando numerosi disagi in tutta la Toscana:

Sesto Fiorentino: La situazione più critica si registra a Sesto Fiorentino, dove il torrente Rimaggio è esondato in pieno centro, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Il Comune invita i cittadini a non uscire di casa e a rifugiarsi ai piani alti. Sul posto Protezione Civile della Toscana con Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Allagamenti e frane: Si registrano allagamenti e frane a Montelupo, Empoli e Cecina. Una maxi frana in Lucchesia ha interrotto i collegamenti con l’Abetone. Anche a Scandicci si segnalano acqua alta e allagamenti, con criticità in via Rialdoli, nel fosso di Ghindossoli e lungo il fiume Vingone. A Grassina, è esondato il fosso di Montauto e il torrente della Fonte della Fata Morgana.

Chiusura di strade e autostrade: Numerose strade sono chiuse per allagamenti e frane, inclusi tratti dell’A1 (tra Firenze e Scandicci e Firenze-Impruneta verso Roma) e dell’Autopalio (chiuso il raccordo all’altezza dello svincolo di San Casciano in direzione nord per piante cadute). Nell’empolese, un fiume di fango ha invaso la strada regionale 429 e la linea ferroviaria vicino a Empoli. La via Emilia è chiusa all’altezza di Rosignano a causa di allagamenti. Una frana ha causato la chiusura temporanea della strada statale 68 di Val di Cecina a Volterra

Interruzione dei trasporti: I traghetti per l’isola d’Elba in partenza da Piombino sono fermi a causa delle avverse condizioni meteo. La circolazione ferroviaria sulla Faentina in Mugello è interrotta tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve per un guasto causato dal maltempo, con conseguenti ritardi e cancellazioni. È sospesa anche la circolazione tra Faenza e Marradi. Nel nodo di Firenze, a Campo di Marte, la circolazione ferroviaria è rallentata per la caduta di rami di un albero sulla linea di alimentazione elettrica.

Chiusura delle scuole: In oltre 60 Comuni le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, tra cui Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Prato (dove sono chiuse in tutti i Comuni), Pistoia e diverse località nella provincia di Firenze. In provincia di Grosseto sono chiuse le scuole di Gavorrano.

A Firenze sono chiusi anche cimiteri, giardini, parchi e centri civici, e sono stati chiusi alcuni sottopassi. Anche le attività dell’Università di Firenze nelle sedi di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Pistoia e Borgo San Lorenzo sono sospese.

La Protezione Civile regionale è in stato di massima allerta e il governatore Eugenio Giani ha avvertito che nelle prossime ore sono previste precipitazioni sparse, soprattutto nelle zone interne, con la linea temporalesca attiva sul Mar Ligure in estensione verso la costa centro-settentrionale. Le autorità raccomandano ai cittadini la massima attenzione e prudenza.