GROSSETO – Anche in Toscana zanzare tigre, zanzare comuni e altri insetti sono capaci di trasmettere malattie da puntura che a volte possono rivelarsi pericolose e per questo è importante tenere alta la guardia anche se i numeri rimangono contenuti. Così a febbraio Regione e Anci Toscana hanno organizzato alcuni incontri di approfondimento dedicati a Comuni e Asl: un modo per stimolare il confronto e tracciare un quadro delle attività di sorveglianza, disinfestazione e prevenzione in atto.

Le arbovirosi, ovvero le malattie da puntura, costituiscono infatti un problema di sanità pubblica che per essere contrastato richiede una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini. Nel 2024 e nel primo mese del 2025 si sono registrati 42 casi di Dengue, in aumento rispetto ali 21 del 2023, venti casi di Toscana Virus, tre casi di Chikungunya e un caso di febbre West Nile, che si è manifestato nella forma neuro-invasiva (la più grave). Si tratta di patologie già presenti da tempo sul territorio: in altri casi sono invece state ‘importate’, arrivate tramite viaggiatori provenienti da altre aree del mondo e che si diffondono attraverso le zanzare locali.

“L’innalzamento delle temperature ha determinato un graduale aumento dei casi di arbovirosi anche nella nostra regione – spiega l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini –. Per questo motivo, diventa sempre più necessario informare istituzioni e cittadini sulle misure di prevenzione e controllo: un obiettivo che condividiamo con Anci Toscana, che ringrazio per la collaborazione”.

“Le arbovirosi – prosegue – rappresentano un fenomeno da non sottovalutare, di cui dobbiamo acquisire sempre maggiore consapevolezza, soprattutto alla luce dell’evoluzione delle dinamiche ambientali e sociali a livello internazionale. Non a caso queste problematiche trovano spazio anche all’interno del nuovo Piano sociale e sanitario integrato, in quanto costituiscono una delle sfide principali per la sanità dei prossimi anni”.

Per prevenire le arbovirosi rimane essenziale la disinfestazione nel periodo di massima circolazione delle zanzare, ossia tra l’inizio di marzo e la fine novembre. E’ importante ricercare e trattare i focolai di larve, per arginare sul nascere la proliferazione delle zanzare, ma anche controllare e contenere in maniera tempestiva i casi sul territorio, importati e autoctoni.

Anche i cittadini possono dare un contributo centrale alla lotta contro le zanzare, adottando buone pratiche per evitare di ‘allevarle’ in maniera inconsapevole. Per questo si raccomanda di evitare ristagni d’acqua in sottovasi, annaffiatoi e secchi, di svuotare ogni due o tre giorni i contenitori lasciati all’aperto come le ciotole degli animali e le piscine gonfiabili, di coprire le cisterne e i contenitori in cui si raccoglie l’acqua piovana e di tenere pulite fontane e vasche. E’ utile anche proteggersi dalle possibili infezioni causate dalle punture indossando indumenti lunghi e chiari, utilizzando repellenti per gli insetti, dotandosi di zanzariere.

In caso di viaggi in nazioni considerate a rischio si consiglia di informarsi prima di partire riguardo la presenza di casi di malattie trasmesse da vettori, anche tramite il sito del Ministero degli esteri www.viaggiaresicuri.it, e di rivolgersi al centro di medicina dei viaggi della propria Asl per conoscere le precauzioni da adottare.