CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Quando diventi oggetto di satira e parodia vuol dire che sei davvero arrivato. Dopo la fama mediatica, nuovi fan e un lungo calendario di concerti in mezza Italia, per il cantautore castiglionese Lucio Corsi è arrivata anche la prima parodia. E da una trasmissione molto popolare come Striscia la notizia, che di questo genere è tutto sommato maestra.

Lo sketch è “Lucio Corsi e Mr. Hyde” e scherza sulla (immaginaria) doppia personalità dell’artista, inizialmente gentile, solare e disponibile ma poi pronto a diventare polemico nei confronti prima di Olly, che lo ha battuto a Sanremo prendendosi il primo posto, e poi persino a spese dell’amata nonna cuoca, con cui litiga e alza il matterello.

A impersonare Corsi, accompagnato dal fido chitarrista Tommaso Ottomano, l’attore Giuseppe Longinotti, già noto per le scenette in cui impersona la segretaria del Pd Elly Schlein. Una reinterpretazione vivace, che nulla toglie al Lucio maremmano ma anzi ne risalta ulteriormente, per contrasto, i tanti pregi che hanno fatto innamorare migliaia di appassionati di musica,