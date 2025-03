BAGNO DI GAVORRANO – Sono uscite con una sconfitta per 6-4 dal campo del Worange Pistoia le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, al termine di una partita emozionante.

Sin dalle prime battute si è capito che sarebbe stata una sfida combattuta. Le padrone di casa sono passate in vantaggio grazie a un bello schema da rimessa laterale, ma le maremmane non si sono fatte intimidire. D’Antoni ha pareggiato con un grande diagonale rasoterra, ma le avversarie sono riuscite a riportarsi in vantaggio con un gol di Vallo. Nonostante ciò, le ragazze hanno continuato a lottare, creando buone azioni di gioco, anche se a volte sono risultate poco lucide sotto porta. Dopo un calcio d’angolo capitan Zorzi ha segnato con un tiro da fuori, riportando il punteggio in parità. I ritmi si sono intensificati e Rinaldi ha siglato il gol del 2-3, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio.

Nella seconda frazione le avversarie sono entrate in campo con maggior convinzione e sono riuscite a ribaltarla, nonostante gli sforzi delle ragazze biancorossoblù che hanno affrontato un portiere in grande forma. Alocci è riuscita ad accorciare le distanze ma, nonostante il lungo impegno, la partita si è conclusa con la sconfitta delle ragazze del Follonica Gavorrano, con la Pistoiese che ha trovato il gol del definitivo 6-4 negli ultimi istanti.

“Il risultato non è stato all’altezza delle aspettative – commenta Giulia D’Antoni – specialmente se paragonato a quello esaltante della settimana scorsa. Abbiamo faticato a replicare le giocate che ci erano riuscite bene, mostrando una mancanza di cattiveria e precisione sotto porta. In molte occasioni avremmo potuto effettuare un passaggio in più verso le compagne meglio posizionate, ma non siamo riuscite a farlo. Anche l’arbitro ha influito sul corso del gioco, ma non voglio usarlo come scusante, alla fine siamo noi a dover rendere sul campo”.

WORANGE PISTOIA: Venuti, Fisicaro, Sbrocchi, Palazzo, Gavagni, Buracchi, Carrozzo, Vallo, Bellari, Rinaldi, Giaconi. All.: Bartoli.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Bertini, Rinaldi, Abate, Marchettini, Barahona. All.: D’Antoni.

RETI: Sbrocchi (2), Vallo (2), Palazzo, Bellari, Alocci, D’Antoni, Rinaldi, Zorzi.