Foto di repertorio

GROSSETO – Scadono oggi, venerdì 14 marzo, i termini per la presentazione delle liste per le Elezioni Rsu nelle scuole. Si voterà il 14, 15 e 16 aprile. I Cobas Scuola presentano liste in tutte le scuole della Maremma grazie agli oltre 100 candidati, sostenuti da oltre 300 firme.

“Un impegno durato oltre un mese, che ha richiesto a molti anche di andare scuola per scuola, plesso per plesso, tra le difficoltà di una provincia così estesa e la necessità di conciliare i sempre più numerosi impegni scolastici con il tempo libero e quello da dedicare ai propri affetti – dichiara il sindacato -. Il grande sostegno ricevuto da tutti questi colleghi dimostra che l’impegno dei Cobas Scuola Grosseto è sempre più riconosciuto. Chi voterà Cobas Scuola, voterà per la pace e contro la guerra, contro l’aumento dei carichi di lavoro e la riduzione degli organici, contro le violenze nei confronti dei lavoratori della scuola e contro le classi pollaio, contro lo strapotere dei dirigenti, contro il precariato, contro il mercimonio dei titoli e le ingiustizie dell’algoritmo delle Gps, contro la digitalizzazione forzata nelle scuole mentre si tralascia l’edilizia scolastica, per contratti dignitosi, contro la scuola-azienda la scuola-quiz e la scuola-miseria, contro la scuola delle competenze e per la scuola delle conoscenze e dello spirito critico”.

“Chi voterà Cobas Scuola voterà per la dignità dei collaboratori scolastici, degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, degli educatori, dei docenti tutti, senza distinzione tra precari e non – conclude Cobas -. Domani invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione del Coordinamento Pace maremmano contro tutte le guerre alle ore 15.45 a Grosseto, con partenza da piazza fratelli Rosselli”.