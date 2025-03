FOLLONICA – “In qualità di commissario provinciale, prendo atto quest’oggi delle dimissioni di Roberto Azzi, uno dei più vecchi militanti della Lega. A lui va il mio convinto ringraziamento per quanto fatto a servizio del partito in tutti questi anni di militanza”. Così dichiara Andrea Maule, commissario provinciale della Lega, dopo le dimissioni di diversi militanti del partito a Follonica, tra cui Azzi.

“Con rammarico ricordo che il suo profuso impegno è venuto meno proprio in occasione dell’ultimo turno elettorale che ha interessato il suo Comune di Follonica – prosegue Maule -; una storica vittoria per la coalizione di centrodestra, che ha però visto la Lega relegata fuori dal Consiglio comunale, per una campagna elettorale decisamente inadeguata. Con Roberto sono tuttavia pochi i militanti che lasciano il partito, molti meno di quelli che emergono dalla stampa”.

“Nel prendere atto di un simile gesto, sono convinto e consapevole che i tanti militanti che restano nell’organico della sezione Lega di Follonica sapranno fare tesoro dell’accaduto, contribuendo essi stessi al miglioramento dell’azione politica della Lega sul territorio – conclude il commissario provinciale -. Come ho già evidenziato ai militanti follonichesi, in perfetta sintonia con il commissario comunale Gino Tornusciolo, la Lega deve essere presente nella città, tra le persone, accanto a loro nei molteplici problemi creati dalle precedenti amministrazioni. Su questo principio si basa la crescita della Lega di Follonica e con questo spirito ci appresteremo ad affrontare i prossimi impegni elettorali che interesseranno anche la città del golfo”.