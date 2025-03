CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la prima volta nella sua storia, la squadra di serie B della Blue Factor gioca una finale di Coppa Italia: alle 11 di domenica 16 marzo, il Castiglione di Federico Paghi e Massimo Bracali sfiderà l’Amatori Vercelli per la conquista della coccarda tricolore. La Coppa Italia di serie B è arrivata alla quinta edizione e comunque vada vedrà una vincitrice diversa dal passato. I biancocelesti si presentano a questo appuntamento dopo aver vinto tutte le partite del girone G, andata e ritorno contro Prato, Cp Grosseto e Spv Viareggio, e aver superato nel concentramento al Casa Mora il Cresh Eboli e la Pumas Ancora Viareggio. In campionato, nel girone E, i maremmani in otto partite ne hanno vinte sette, pareggiando con il Forte dei Marmi e al momento sono testa alla classifica.

“Sappiamo che sarà una finale importante per entrambe le squadre – ha detto Marcello Pericoli, presidente dell’HcC, alla vigilia della trasferta veneta – Affrontiamo una squadra come il Vercelli che ha una lunga tradizione e vuole risalire nelle categorie maggiori. Noi siamo un bel mix fra alcuni veterani e tanti giovani, che sono sicuro daranno tutto”.

“Sono molto contento che di questa squadra facciano parte molti giocatori dell’under 17 – ha invece detto coach Federico Paghi – che spesso e volentieri hanno fatto la differenza nelle nostre vittorie. Faremo il massimo per portare a casa la Coppa Italia, anche se nel Vercelli ci sono giocatori che hanno fatto la serie A1 e non sarà facile. Comunque vada siamo contenti del lavoro che, insieme a Massimo Bracali, stiamo portando avanti”.

Castiglione praticamente al completo con il portiere Alessandro Donnini, il 19enne Faelli con 21 reti in 7 gare in campionato, il giovanissimo 15enne Cornacchini con ben 12 gol. E poi i veterani sono gli over 40 Nerozzi e Nobili, ma pronti anche Montauti, Santoni, Tommaso Bracali e Filippo Agresti. Al seguito della squadra anche un bel numero di tifosi.

L’Amatori Vercelli dell’allenatore-giocatore Massimo Tataranni, che ha preso in corsa il posto di Giuseppe Farinola, si è imposto per tutta la stagione nei gironi settentrionali, subendo gli unici stop a febbraio, dopo un percorso netto. Oltre al “Tata”, bomber del team, ci sarà anche la punta argentina Ariel Romero che può fare la differenza in un campionato comunque livellato. I gialloverdi sono secondi nel girone A, a due punti dall’imbattuto Agrate Brianza. Oltre al materano Tataranni (19 reti in 7 gare) c’è anche il bomber lodigiano Andrea Gori (16 reti) e poi il vicentino Bergamin (13 reti), oltre al portiere emiliano Errico e ai senatori vercellesi come Tarsia e Vercellotti e il lombardo Bernabè.

La partita sarà disponibile in diretta streaming al sito https://www.youtube.com/c/FISRHockeyPista