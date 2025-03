La Val Pusteria (Pustertal) è una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna dello sport e del relax, soprattutto in primavera. Questa valle alpina, che si estende tra l’Alto Adige e il Tirolo Orientale, offre panorami spettacolari e un’ampia gamma di attività per gli appassionati della montagna. Tra le sue eccellenze, spiccano i numerosi comprensori sciistici, tra cui il rinomato Plan de Corones, che con i suoi impianti moderni e le piste perfettamente curate è un vero paradiso per gli sport invernali.

La primavera è un periodo particolarmente piacevole per visitare la Val Pusteria: le giornate si allungano, il clima è molto piacevole e le piste da sci rimangono in condizioni ottimali grazie all’altitudine elevata e alla qualità della neve. Inoltre, si evita l’affollamento tipico dell’alta stagione, potendo godere di un’esperienza più rilassata e autentica. Oltre allo sci, la stagione primaverile permette di esplorare borghi incantevoli e immergersi nella natura senza l’animazione, talvolta eccessiva, dell’inverno o dell’estate.

2. Soggiornare in Val Pusteria: cosa scegliere?

Sappiamo tutti bene che per vivere al meglio una vacanza, la scelta dell’alloggio è fondamentale. Optare per un hotel con piscina in Val Pusteria come per esempio la Gasthof Jochele, ubicata a Falzes, consente di combinare il piacere dello sport con il relax di un soggiorno confortevole. Situata nel cuore dell’altopiano di Falzes, questa locanda sudtirolese gestita dalla famiglia Hainz offre un’atmosfera accogliente e autentica, con un’attenzione particolare al benessere degli ospiti.

La Gasthof Jochele mette a disposizione un’area wellness con sauna e piscina, perfetta per rilassarsi dopo una giornata sulle piste. Gli ambienti sono caratterizzati da un mix equilibrato di tradizione alpina e modernità, con un’ospitalità calorosa che rende il soggiorno ancora più piacevole. La posizione strategica dell’hotel permette di raggiungere facilmente le principali attrazioni della Val Pusteria, garantendo un perfetto equilibrio tra attività e riposo.

Sport e divertimento al Plan de Corones

Il Plan de Corones, situato nelle vicinanze di Falzes, è il comprensorio sciistico più celebre della zona e una delle destinazioni più apprezzate per gli sport invernali in Alto Adige. Con oltre 100 km di piste perfettamente preparate e impianti all’avanguardia, questo comprensorio offre opportunità per sciatori di ogni livello, dai principianti agli esperti. Grazie all’ampia scelta di tracciati, dalle discese tecniche alle piste panoramiche, è possibile godere di un’esperienza sciistica davvero variegata.

Ma il Plan de Corones non è solo sci alpino: gli amanti dello snowboard possono divertirsi nello Snowpark Park Kronplatz presso la cabinovia Belvedere, mentre chi preferisce un approccio più rilassato alla montagna può cimentarsi nelle ciaspolate o nelle escursioni con gli sci di fondo. Per le famiglie e per chi cerca alternative allo sci tradizionale, ci sono anche percorsi dedicati allo slittino (le piste Cianross e Korer), che regalano momenti di puro divertimento immersi in uno scenario mozzafiato.

3.Scoprire le meraviglie della Val Pusteria

Oltre alle attività sciistiche, la primavera offre l’opportunità di esplorare le bellezze della Val Pusteria, con località facilmente raggiungibili da Falzes e ricche di storia, cultura e paesaggi incantevoli.

Tra le mete più affascinanti vi è Brunico, il centro principale della valle, dove è possibile passeggiare per le vie del centro storico, visitare il Castello di Brunico e scoprire il Messner Mountain Museum, dedicato alla cultura della montagna.

Un’altra località imperdibile è Dobbiaco, famosa per il suo incantevole lago. Anche San Candido merita una visita, grazie alla sua splendida Collegiata e alla vivace atmosfera del borgo.

Per chi desidera un’esperienza immersa nella natura, il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies offre sentieri e percorsi panoramici che permettono di scoprire scenari unici, con la possibilità di visitare il celebre Lago di Braies, ancora più suggestivo in primavera, quando la neve si scioglie lentamente e l’acqua assume tonalità cristalline.

In definitiva, una vacanza primaverile in Val Pusteria è la combinazione perfetta tra sport, relax e scoperta del territorio. Con impianti sciistici di prim’ordine, strutture accoglienti e un’ampia scelta di luoghi da visitare, questa destinazione è ideale per chi desidera vivere la montagna in tutta la sua bellezza.