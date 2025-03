GROSSETO – Toscano è entusiasta di annunciare il lancio della nuova collezione primavera-estate 2025, un omaggio alla bellezza senza tempo della moda uomo italiana ma anche al nostro territorio.

Questa collezione rappresenta l’essenza della moda maschile moderna, con capi che fondono insieme eleganza, storia e natura della Toscana. Senza dimenticare l’inscindibile rapporto con l’innovazione e con la ricerca di tessuti e linee sempre contemporanei e accattivanti.

Il servizio video-fotografico della collezione è stato realizzato dal fotografo di moda Marco Marroni in uno degli angoli più suggestivi della regione: Porto Ercole. Grazie alla gentile concessione degli ambienti de La Roqqa Hotel, Isolotto Beach Club e Scirocco ristorante, la maison Toscano ha avuto il privilegio di catturare l’essenza di questo luogo straordinario. Orgogliosa di poter valorizzare il nostro territorio, l’azienda ha così l’opportunità di portare nelle case di tutto il mondo questa meraviglia intessuta nei propri capi.

La maison Toscano ha sempre avuto un forte legame con il territorio, e questa collezione non fa eccezione. La fabbrica ha sede in Maremma, a Grosseto, e l’ispirazione tratta dai colori della natura è imprescindibile. I colori dei capi sono stati scelti con cura per riflettere le tonalità naturali del paesaggio toscano, dalle sfumature del mare alle terre dorate delle colline. Ogni capo della collezione primavera estata 2025 è stato pensato guardando all’ambiente costiero della Toscana in particolare. Con l’obiettivo di creare una collezione che sia non solo elegante, ma anche rispettosa dell’ambiente. Anche per questo i tessuti privilegiati sono quelli naturali e la fabbrica produce i propri capi grazie all’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici posti sul tetto dello stabilimento.

La nuova collezione, è già disponibile sul sito www.toscanocollezioni.com nella boutique Toscano di Corso Carducci 12 e nello showroom della fabbrica sartoriale di Via Genova 5. Così come nel negozio di Corso Italia 48 a Orbetello.