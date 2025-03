GROSSETO – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che stabilisce la possibilità di votare in due giorni per le prossime elezioni amministrative. Secondo quanto emerge, gli elettori potranno recarsi alle urne la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

Per il primo turno delle elezioni comunali è stata individuata la data del 25 e 26 maggio, mentre l’election day, che comprenderà anche i referendum, coinciderà con il secondo turno delle amministrative, previsto per l’8 e 9 giugno.

Cinque i quesiti referendari in programma

Nel voto dell’8 e 9 giugno, gli elettori saranno chiamati ad esprimersi su cinque referendum. Quattro di questi sono stati promossi dalla CGIL e riguardano tematiche legate al mondo del lavoro, tra cui il Jobs Act, l’indennità per licenziamento nelle piccole e medie imprese, i contratti a termine e la responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro. Il quinto quesito riguarda invece la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza necessario per richiedere la cittadinanza italiana.