GROSSETO – Tempo in peggioramento in Toscana, con precipitazioni che nella giornata di domani, venerdì 14 marzo, si faranno più diffuse e localmente persistenti, anche con forti temporali, soprattutto nelle zone centro-settentrionali.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale che, per l’intero venerdì 14, interesserà Valdarno inferiore, Val di Serchio, Garfagnana, area Ombrone pistoiese-Bisenzio e Mugello. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice arancione, oltre che alle zone già indicate, è esteso a Versilia, costa etrusca e aree interne a ridosso e Valdichiana. Nelle aree centrali il codice sarà arancione anche per temporali.

Per l’intera giornata di venerdì 14, sempre per rischio idraulico del reticolo principale, il codice sarà invece giallo in Lunigiana, medio Ombrone grossetano e costa sud. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore codice giallo in Lunigiana, isole e costa etrusca sud.

Per venti forti codice giallo nella Toscana centro meridionale e per mareggiate nella costa sud.

Scuole chiuse

Per questo motivo alcuni sindaci della zona “E1” nel nord della provincia hanno deciso di chiudere le scuole. Ecco i comuni dove domani le scuole saranno chiuse.

Gavorrano – Il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del nido di infanzia, della ludoteca e della biblioteca comunali e la chiusura e il divieto di accesso a tutti i cimiteri, i parchi e i giardini pubblici cittadini, a tutela della sicurezza della popolazione, per la giornata di domani venerdì 14 marzo 2025.

