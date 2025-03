MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio comunale di Monte Argentario è convocato in sessione straordinaria per il giorno 19 marzo 2025 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 20 marzo 2025 alle ore 10,00.

All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti cinque argomenti: il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2025 ai fini Tari e Pef per il biennio 2024-2025; l’approvazione del piano tariffario per l’applicazione della tassa rifiuti – tariffe Tari anno 2025; la convenzione con i Comuni e le Unioni dei Comuni componenti il coordinamento alla rete provinciale Suap e la convenzione per l’affidamento dei servizi Suap da parte dei comuni alla provincia di Grosseto anni 2025-2027; la sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di aree appartenenti al demanio stradale, il riconoscimento del debito fuori bilancio per sentenza tribunale di Roma n.7224/2024.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it