GROSSETO – Bel gettone di presenza per Clara Balestri della Pallavolo Grosseto allo stage nazionale Toscana 2 diretto dal Responsabile della Nazionale Marco Mencarelli coadiuvato da Giancarlo Chirichella. Oltre a Clara, giocatrice, era presente per la società biancorossa anche il tecnico Federica Brizzi, accompagnata dal dirigente Lamberto Cardelli.

Soddisfazione in casa Pallavolo Grosseto, a cominciare del Direttore Tecnico Rossano Rossi, che ha fatto un bilancio sull’attività della società nel settore giovanile:”Credo che oltre alle vittorie ci sono anche altri aspetti che qualificano il lavoro che una società svolge nel suo settore giovanile e la Pallavolo Grosseto lo sta facendo in modo serio, programmato e continuativo. A certificare questo impegno c’è l’assiduità con cui vengono costruite atlete di interesse per i massimi livelli. Esaminando i nostri archivi escono dati interessanti infatti, sono molte le atlete convocate per stage nazionali in questi ultimi anni: Erika ed Elena Ciavattini (2004), Maria Victoria Colucci (2004), Jasmin Danaila (2005), Sara Gambelli (2007) con un percorso di pregio in casa Volleyro’ e tutt’ora nel giro della Nazionale di Beach Volley, Lucrezia Bertelli (2007), Sofia Luschi (2008), Matilda Marzocchi (2008), Gaia Giovani (2009) Clara Balestri (2010) e addirittura un maschio, Lorenzo Napolitano (1999). La continuità non è certo frutto del caso, ma del lavoro giornaliero che i nostri tecnici svolgono in palestra a partire dal settore S3 del mini volley, per dare basi solide su cui costruire poi la futura atleta. Concludo, che osservando adesso le più piccole sono sicuro che ci siano i presupposti per ulteriori conferme qualitative nei prossimi anni”.