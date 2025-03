GROSSETO – Nel 1400 su quell’area si trovava l’ospedale della Misericordia, poi è subentrato quello Mediceo nel 1500, seguito da quello Leopoldino e infine quello del Regno d’Italia.

«Quel che è certo è che lì non c’è mai stato un cimitero che invece si trovava dall’altra parte, ossia dove ora c’è piazza San Francesco» a raccontarlo Umberto Carini, medico, per anni presidente della pro loco, e che sul questo ospedale ha pubblicato anche un libro.

«Il cimitero medievale si trovava di fronte alle Clarisse, ed era gestito dai frati di san Francesco e dalla Diocesi, poi fu sostituito dall’orto delle Clarisse che vivevano in clausura».

Come hanno detto in molti in questi giorni, dunque lì un cimitero non c’è mai stato. «C’era la camera mortuaria, ma non mi sembra giustificazione sufficiente a una tale quantità di ossa».

Tra l’altro il passaggio dell’ospedale “da un signore all’altro” è evidente anche negli stemmi sul pozzo «quello dell’ospedale La Scala di Siena e lo stemma mediceo».

«Se le ossa fossero antiche potrei fare delle ipotesi: tra fine 700 e inizi 800 ci furono molti scontri a seguito dell’occupazione napoleonica della città. Magari qualcuno ha deciso di seppellire in fretta e furia alcuni cadaveri per motivi sanitari. Oppure potrei fare un’ipotesi, ma molto remota, legata a qualche epidemia, la più recente la Spagnola. Cose che potrebbero spiegare delle sepolture così accatastate. Francamente ha stupito anche me questo ritrovamento» ha concluso il dottor Carini.