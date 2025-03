FOLLONICA – «Se i minorenni che devono passare da pediatra a dottore non riescono a trovarne uno libero, non va tanto meglio anche agli altri cittadini. Il caso del ragazzo follonichese che neanche con il ricongiungimento familiare ha trovato un medico di medicina generale a cui affidarsi, ci ha rammaricati molto ed è emblematico di un problema sempre più sentito». A dirlo è Erio Giovannelli, segretario generale Spi Cgil Grosseto.

«A Follonica – prosegue -, la mancanza di medici di base era stata recentemente tamponata usufruendo dell’Aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia (Aft), un progetto che interessava circa 3.000 cittadini nella zona. Ora, senza questo servizio, solo su Follonica sono circa 1000 gli abitanti che si trovano senza medico di medicina generale. La Asl, infatti, ha recentemente deciso di fare marcia indietro, togliendo il servizio».

«Questo va a discapito di giovani e meno giovani che avevano bisogno di un dottore – ricorda Giovannelli – e ha contribuito sicuramente al sovraccarico soprattutto del punto di primo soccorso di Follonica. Perché queste persone non sanno a chi rivolgersi, per qualsiasi problema possano avere. Per questo come Spi Cgil chiediamo che sia almeno ripristinato il ricorso all’assistenza Aft. Un servizio che aveva, anche se solo in parte, risolto la carenza dei medici di medicina generale che tutt’ora grava su Follonica».

«La salute è un diritto su cui non si può far attendere nell’incertezza così tanto e così tante persone – rimarca Giovannelli – Devono avere risposte alle loro necessità. Il medico di medicina generale è ila prima persona alla cui porta va a bussare chiunque abbia un minino problema di salute. Dietro quella porta è sempre bene che ci sia un dottore, che non rimanga chiusa».

«Per questo il nostro invito alla Asl Sud Est è quello di ripristinare un servizio, quello dei medici Aft, che seppur temporaneo era stato giudicato positivo – conclude Giovannelli –. Grazie alla disponibilità dell’Aft di Follonica i cittadini che non avevano potuto trovare un medico avevano iniziato a trovare delle soluzioni. Così facciamo solo un passo indietro».