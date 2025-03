LIVORNO – Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo all’interno di una concessionaria d’auto situata in via Provinciale Pisana a Livorno. Le fiamme, divampate poco dopo le 4 del mattino, hanno interessato il Gino Store, causando gravi danni a numerosi veicoli sia all’interno della struttura che nell’area esterna.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale, supportate da un’autobotte e da un mezzo autoprotettori. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’intensità del rogo e della presenza di materiali altamente infiammabili.

Danni ingenti, ma nessun ferito

L’incendio ha provocato danni significativi alla concessionaria e ai veicoli presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno monitorando l’area per valutare la stabilità della struttura e garantire la completa messa in sicurezza.

Indagini in corso sulle cause

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per determinare le cause del rogo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, comprese eventuali origini accidentali o dolose. Nel frattempo, proseguono le operazioni di bonifica per scongiurare ulteriori rischi.