GROSSETO – La compagnia Mantica parteciperà all’“International Parade of Macao” che si terrà dal 19 al 23 marzo in Cina. “L’invito a prendere parte a uno degli eventi di arti performative più prestigiosi del continente asiatico rappresenta un importante riconoscimento del valore artistico e culturale della compagnia” afferma la compagnia.

Durante l’“International Parade of Macao”, la compagnia Mantica presenterà una delle sue performance di punta: la “Parata delle Nuvole”. Uno spettacolo itinerante, poetico e visionario che fonde discipline circensi e teatro di strada in un connubio unico. Protagonisti dello show saranno artisti di diverse discipline, sia su trampoli che a terra, che indosseranno costumi originali interamente realizzati a mano da Ilaria Signori e che condurranno il pubblico in un viaggio onirico, fatto di meraviglia e stupore, dal gusto vintage.

“Siamo entusiasti di portare la nostra ‘Parata delle Nuvole’ a Macao – dichiara Claudio Masia, direttore artistico della compagnia Mantica insieme a Ilaria Signori -. Crediamo che questa sia un’occasione imperdibile per mostrare la ricchezza dell’arte performativa italiana e di Grosseto su un palcoscenico internazionale così significativo, favorendo uno scambio culturale che arricchirà sia noi che il pubblico locale.”

L’“International Parade of Macao” è un evento di primo piano nel panorama delle arti di strada e dello spettacolo dal vivo, richiamando artisti e compagnie di fama mondiale. Per la Compagnia Mantica, questa partecipazione rappresenta non solo un traguardo di rilievo ma anche un’opportunità per aprire nuove collaborazioni con partner internazionali.