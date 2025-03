ORBETELLO – “Alle numerose richieste di Alternativa sui lavori di bonifica il Comune ha risposto che ‘le informazioni si trovano sul sito istituzionale’, peccato che i lavori sono iniziati il 17 febbraio e la risposta chiesta per email il 23 è arrivata sui social”. A dirlo è il gruppo di opposizione Alternativa Orbetello in merito alla demolizione dello stabilimento.

“La comparsa di un comunicato/volantino è stato poi sconfessato, ancora sui social – proseguono dalla minoranza -. Se non avessimo messo in moto tutta una serie di richieste puntuali agli enti preposti gli Orbetellani non saprebbero nulla. E il 27 febbraio Alternativa ha incontrato un centinaio di persone nella piazza della stazione Ffss. Persone che tramite passaparola hanno partecipato all’unica possibilità di informarsi. Abbiamo parlato della tutela della salute dei cittadini e anche dei lavoratori. Quelle 100 persone sono state invitate a venire ai consigli comunali, o almeno a guardarli in streaming”.

“Dal 25 febbraio abbiamo chiesto di ricevere la comunicazione dei dati ufficiali del monitoraggio, man mano che fossero arrivati – dichiara Alternativa -. Ad oggi, 12 marzo, non abbiamo ricevuto nulla. Alla loro risposta, via email, che verranno attivati tutti gli strumenti necessari in caso di superamento dei livelli soglia, rispondiamo che non ci fidiamo. Troppe volte per questa amministrazione il “tutto regolare” ha avuto come risultato un disastro. Chi ci dice che i valori che dovrebbero essere inviati al comune giornalmente sono sotto la soglia/limite? E chi garantisce che questi dati realmente vengono comunicati? L’ultimo rilevamento che risulta dalle carte pervenuteci risale a novembre, molto prima dei lavori”.

“A noi i dati servono adesso, tutti – dichiarano infine -. Alternativa non può tollerare che quando si parla di salute pubblica, di rimozione di materiali contenenti amianto, non vengano forniti i dati. Se arriveranno i nostri tecnici potranno valutarli e dirci la verità. Nel piano di protezione civile quanto sta succedendo viene ricondotto a normale ‘rischio inquinamento’. E perché il comune non ha attivato l’Arpat? È stato posizionato un camioncino per il monitoraggio dell’aria vicino alla laguna quando c’è stata la moria di pesci, adesso il comune potrebbe procedere allo stesso modo”.