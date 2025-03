GROSSETO – Non poteva mancare l’ASD Tondi Sport Acqua e Sapone alla seconda tappa dell’Italia Bike Cup, il circuito di cross country olimpico più prestigioso ed importante d’Italia aperto alle categorie amatoriali.

A misurarsi con il tracciato estremamente tecnico ed impegnativo in terra ligure sono stati Marco De Stasio, Denis Tognoni, Federico De Simone ed Emanuele Sani. Si tratta di un anello permanente di circa 4 km e 180 mt di dislivello da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza caratte-rizzato da drop, salti e passaggi tecnici naturali che rendono il percorso uno tra i più iconici ed importanti del panorama xco nazionale.

Nella categoria master 4, De Stasio ha conquistato un prestigioso terzo posto che lo proietta in testa alla classifica generale del circuito, la stessa che vede Mirco Balducci saldamente in terza posizione nonostante l’assenza a questa secondo appuntamento. Ottimo piazzamento di Emanuele Sani che conclude in sesta posizione sempre delle categoria master 4.

Non da meno sono stati Denis Tognoni che, nono al traguardo, ha portato a casa un’altra top ten nella categoria master 5 e Federico De Simone che con una prestazione maiuscola ha conquistato la terza posizione nella categoria master 2 che gli vale anche la terza piazza nella classifica generale del circuito.

Da segnalare l’ennesimo ottimo risultato di Massimo Ubaldini che, al via della Bacialla Bike (gran fondo disputatasi a Terontola in provincia di Arezzo), si è piazzato secondo fra i master 7 nonostante sia stato attardato da problemi meccanici alla trasmissione.

Infine, Stefano Marziali, al rientro alle corse, ha preso parte alla gran fondo Le Strade Bianche chiudendo in 21esima posizione tra i master 6, nonostante una penalizzazione con il pettorale 2437 che lo ha costretto ad una grande rimonta dalle retrovie.

Occhi puntati al prossimo appuntamento, che vedrà impegnata la squadra a Porto Santo Stefano il prossimo 23 marzo con la partecipazione alla seconda tappa degli Internazionali d’Italia Series.