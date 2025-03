GROSSETO – Il Bsc Grosseto si prepara all’inizio della stagione sportiva presentando il nuovo organigramma societario che vede un importante rinnovamento portato dal presidente Antonio Pugliese, ma anche tante conferme sia nello staff dirigenziale che in quello tecnico. L’obiettivo di questo cambiamento è quello di avere una società solida, formata da persone competenti, con grande voglia di crescere anno dopo anno su tutti i fronti.

“Ci prepariamo ad affrontare una nuova stagione – spiega il presidente Antonio Pugliese – non solo sul campo ma anche con il lavoro fatto fin qua grazie ai tanti progetti che stiamo portando avanti con i soggetti del territorio. Penso alla collaborazione con il Polo Grafico Bianciardi, a quella con l’Acquedotto del Fiora, a quelle con le altre società sportive di Grosseto ma anche ai rapporti con gli sponsor che ci permettono, davvero, di far crescere i nostri ragazzi con l’obiettivo di arrivare nelle due prime squadre di baseball e softball. La nostra sfida sarà, ancora una volta, quella di riuscire a conquistare il cuore degli appassionati grossetani e levarci, ce lo auguriamo, diverse soddisfazioni sul campo”.

Nello staff dirigenziale figura, dopo il presidente Pugliese, Roberto Piccioli confermato come general manager. Responsabile tecnico sarà Paolo Minozzi. L’organigramma sarà completato da Brunero Attriti come segretario ed esperto di regolamento, il responsabile manutenzione del campo dello Scarpelli Luciano Varricchio e dai tre responsabili tesseramenti Armando Cipolletti, Enrico Dragoni e Massimo Di Francesco. Quest’ultimo nominato anche come economo della società biancorossa. Responsabile comunicazione e ufficio stampa sarà, anche quest’anno, Marco Bigozzi, con il suo team composto da Lorenzo Mantiglioni e la fotografa di campo Noemy Lettieri, mentre Antonella Goretti sarà ancora la responsabile marketing.

Si rinnova, invece, lo staff tecnico a partire dal manager della prima squadra maschile, Enrico Vecchi, affiancato dal pitching coach Emiliano Ginanneschi e dal bench coach Alberto d’Auria. Antonio Momi, Lino Luciani e Alessandro Cipriani saranno gli assistenti, mentre il team manager sarà Michele Mazzilli. Si rinnova anche il ruolo di dirigente accompagnatore, con l’arrivo di Marco Terribile.

L’Under 18 maschile sarà guidata dai manager Antonio Momi e Francesco Petruzzelli, con il coach Rafael Lola. Pitching coach della squadra, Emiliano Ginanneschi. I due dirigenti accompagnatori saranno Enrico Dragoni e Luca Soldati. Al comando degli Under 15, il campione d’Italia della formazione Under 12 della scorsa stagione, Lino Luciani, affiancato dai coach Marco Giorgi e Jorge Alomà. Dirigenti accompagnatori Fabio Cappuccini e Raffaele Cristini. Gli Esordienti saranno infine guidati dal manager Davide Piccoli e dal pitching coach Simone Grappolini.

Confermato, anche per questa stagione, il manager della prima squadra di softball Paolo Verrecchia, insieme ai coach Enrico Franceschelli, manager dell’Under 19 di softball e Fiorenzo Cappuccio, manager delle Under 13. Entrambe le formazioni femminili under avranno l’aiuto di Paolo Verrecchia come coach. Dirigenti accompagnatori del softball Franca Passarini, Frank Maietta e Angela Cisternino. Per info sulle formazioni e sui progetti: www.bscgrosseto.it.