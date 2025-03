MAGLIANO IN TOSCANA – Arriva un corso di pittura gratuito, rivolto a bambini dai nove anni in su e agli adulti, organizzato dall’Amministrazione comunale di Magliano in Toscana.

Sono aperte le iscrizioni al percorso, che si svilupperà attraverso quattro incontri, a cadenza mensile il sabato, con inizio alle 16.30, alla Casa della Cultura di Montiano. A tenere gli incontri sarà la dottoressa Serenella Stefanini, laureata all’Accademia delle Belle arti di Firenze che, partendo dallo stile e dalla produzione di un artista, insegnerà ai partecipanti le tecniche per eseguire un dipinto su tela ricorrendo alla tecnica dell’autore selezionato.

“Si tratta di un’iniziativa – commenta Alessia Rossi, consigliera con delega alla cultura – pensata per favorire la conoscenza dell’arte e per permettere, a tutti gli interessati, di poter esplorare le proprie capacità espressive, con l’aiuto di un docente esperto”.

Al corso, che prenderà avvio sabato 22 marzo, possono partecipare fino a 20 persone. I bambini devono aver compiuto nove anni alla data di inizio del corso. La partecipazione ai quattro incontri è gratuita e i materiali utili per la realizzazione del percorso saranno forniti.

Chi è interessato a partecipare deve inviare la propria richiesta all’ufficio protocollo dell’ente, sul modulo disponibile sul sito www.comune.magliano.gr.it, entro giovedì 20 marzo (scrivendo un’email a [email protected]). In caso di domande superiori ai posti disponibili avranno precedenza quelle dei residenti accolte in ordine di presentazione.