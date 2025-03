GROSSETO – Tentato furto questa mattina al supermercato Conad di via Clodia. L’uomo è stato fermato mentre cercava di uscire dal supermercato con 60 euro di merce. Dopo il fermo per il tentato furto le forze dell’ordine hanno appurato che l’uomo, di nazionalità tunisina, era sprovvisto di permesso di soggiorno e quindi era irregolare sul territorio italiano.

«Ci troviamo purtroppo nuovamente costretti a procedere con regolare denuncia» spiega Paolo Degli Innocenti, socio e Presidente della Clodia commerciale srl, società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto.

«I sofisticatissimi sistemi antifurto presenti nei nostri supermercati rende praticamente impossibile la realizzazione di atti come questi. Li rende impossibili anche a chi fa di questo il proprio “lavoro”… La nostra linea di fermezza verso questi tentati furti – prosegue Degli Innocenti “non cesserà mai di essere attuata in quanto e’ indirettamente a tutela delle migliaia di clienti onesti che quotidianamente frequentano i nostri supermercati. Il combattere costantemente questi tentativi di furto ci consente di non dover scaricare il problema sui prezzi che pratichiamo alla nostra clientela».