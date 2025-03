FOLLONICA – «A dicembre mio figlio ha compiuto 16 anni, da allora non ha più medico curante». A raccontare la vicenda che coinvolge un minorenne follonichese è la madre del ragazzo. «Praticamente non ha più assistenza sanitaria e continuerà a non averla, visto che per lui, che è passato dal pediatra al medico di base, non c’è posto da nessun medico».

Ma come funziona? I minori sino a 14 anni hanno un pediatra. Al compimento di questa età i genitori possono scegliere un medico di base o allungare di altri due anni l’assistenza pediatrica se ci sono i presupposti. Nel caso del ragazzo in questione, viste alcune patologie pregresse, la famiglia ha percorso questa strada. Ora però il ragazzo non ha più diritto al pediatra e non ha neppure un medico “di famiglia” perché i pochi che ci sono, sono al completo.

“Ogni medico – si legge sul sito della Asl Toscana sud est – può assistere al massimo 1.500 cittadini, quindi non è possibile scegliere un medico che ha raggiunto il proprio massimale, ad eccezione del ricongiungimento familiare (il figlio, il coniuge, il convivente, i genitori dell’assistito già in carico a un medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare)”.

Ecco la strada del ricongiungimento familiare sembra che non sia più possibile a quanto pare, nonostante quel che afferma la stessa Asl. Adesso quando un medico non ha più posto non possono essere fatte eccezioni, con la conseguenza che una famiglia, a patto che riesca a trovare un posto libero, potrebbe trovarsi anche con tre-quattro medici differenti per padre, madre e figli.

«Il medico mio e di mio marito non ha posto. Allora ho provato con il nuovo dottore, ma anche questa volta per mio figlio non c’era posto perché potevano andare solo gli ex pazienti del precedente dottore» prosegue la mamma che ricorda come il problema non riguardi solo suo figlio ma anche altri ragazzini minorenni a Follonica.

La nostra lettrice è andata di persona all’Anagrafe assistiti in via della Pace, a Follonica, ma pare con ci sia soluzione.

«Mio figlio è e rimarrà senza assistenza medica, senza dottore, chissà per quanto, perché per i minorenni che passano dal pediatra al medico di base non c’è posto. Sono amareggiata e arrabbiata, non può esistere che nel 2025 una persona rimanga senza dottore, men che meno un minorenne che non può neanche farsi visitare dal medico di famiglia o farsi fare una ricetta. Qualche giorno fa è stato malato ed è stata un’odissea. Alla fine ho dovuto fare il fai da te, dandogli medicinali che mi sembravano opportuni. Tutto ciò è vergognoso, e la cosa grave e che non sappiamo quanto possa durare. Leggo articoli di merito su Follonica che ha potuto sistemare tutti i pazienti grazie all arrivo di due nuovi medici: e ai ragazzini come mio figlio non ci si pensa. Tutto ciò è veramente vergognoso e inaccettabile. Io non so più a chi rivolgermi».