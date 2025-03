GROSSETO – Domani, mercoledì 12 marzo, la Maremma sarà interessata da una perturbazione che porterà piogge diffuse e possibili temporali. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 15°C, mentre le minime scenderanno fino a 9°C.​

Piogge diffuse e possibili temporali

La giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni diffuse che potranno assumere carattere temporalesco, specialmente nelle ore centrali del giorno. È consigliabile prestare attenzione durante gli spostamenti e adottare le necessarie precauzioni

Venti moderati e mari mossi

I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con possibili raffiche su costa, Arcipelago e crinali appenninici. I mari saranno mossi o molto mossi, pertanto si raccomanda cautela nelle attività marittime. ​

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo