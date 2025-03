FOLLONICA – Braccia alzate per Jonathan Milan del team Lidl-Trek nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Camaiore-Follonica di 192 km (foto di Giorgio Paggetti). Il ciclista friulano classe 2000, campione olimpico a Tokyo e bronzo a Parigi nell’inseguimento a squadre, ha così rispettato gli obiettivi della vigilia centrando la sua quarta vittoria stagionale: per lui una gara da protagonista e chiusa in volata bruciando tutti gli avversari, davanti al pubblico follonichese, aggiudicandosi anche la Maglia Bianca della classifica dei giovani. Alle sue spalle l’olandese Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) e il francese Paul Penhoet (Groupama-FDJ), che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Filippo Ganna del team Ineos Grenadiers rimane in Maglia Azzurra, leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) – 192 km in 4h45’13”, alla media di 40.390 km/h

2 – Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) s.t.

3 – Paul Penhoet (Groupama-FDJ) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 19″

3 – Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 22″

Queste le maglie di leader della 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da Sportful:

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata Socage: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by Ita: Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia: Davide Bais (Team Polti VisitMalta)

Maglia Bianca, leader della classifica dei giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata Crédit Agricole: Jonathan Milan (Lidl-Trek)

“L’anno scorso siamo arrivati qui ma non ero riuscito a vincere – ha commentato Milan- Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza e direi che oggi abbiamo corso alla perfezione. I ragazzi mi hanno guidato e lanciato esattamente come avevamo pianificato. È stata una giornata bellissima, abbiamo avuto sempre la situazione sotto controllo. Sono super felice e orgoglioso dei miei compagni di squadra. Possiamo goderci questa vittoria e poi penseremo alle prossime frazioni”.

“Questa era una tappa per velocisti – ha detto la maglia azzurra Filippo Ganna – ed era importante stare fuori dai guai. Ho evitato le cadute di cui sentivo parlare alla radio. Sono soddisfatto di come è andata. Anche se domani sarà più dura e più lunga, cercheremo di mantenere la Maglia Azzurra”.