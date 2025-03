Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto alle 11.50 sulla Senese. Lo scontro è avvenuto al bivio per Bagnaia, tra le province di Grosseto e Siena..

Il più grave un uomo di 55 anni trasportato in codice 2, dalla Misericordia di Siena, all’ospedale Le Scotte di Siena. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice minore e mentre l’ultima ha rifiutato il ricovero.

Sul posto automedica di Siena, ambulanze della Misericordia di Siena, Misericordia di Grosseto, vigili del fuoco e forze dell’ordine.