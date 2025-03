SCANSANO – Il trekking Uisp è ripartito con un’escursione a Scansano. Dopo un periodo di pausa legato a una riorganizzazione interna, un itinerario alla scoperta del paese è stato organizzato grazie all’impegno di Daniela Teglielli.

“Era importante riorganizzare questa attività – afferma Teglielli – al momento abbiamo poche date, ma l’obiettivo è quello di organizzare un calendario più corposo per la prossima stagione, toccando luoghi significativi in tutta la provincia. Dico ai giovani di partecipare, per scoprire le bellezze della Maremma e stare a contatto con la natura”.

A guidare i partecipanti in questo primo appuntamento è stato il professor Giannino Sebastiani, memoria storica del paese e della Uisp. “Da scansanese ho cercato di far conoscere aspetti storici ed economici importanti – spiega Sebastiani – Siamo partiti dal teatro Castagnoli, luogo di forte crescita culturale che era legato anche all’estatatura, un periodo dell’anno in cui gli edifici di Grosseto venivano trasferiti a Scansano per beneficiare della salubrità dell’area. Poi siamo passati al centro storico, per scoprire aspetti medioevali e rinascimentali non sempre noti”.

Dal paese, attraverso dei suggestivi sentieri, è stato raggiunto un piccolo guado, per risalire poi all’ Antico Casale (Hotel resort) e proseguendo sulla via Clodia fino al convento del Petreto con sosta e spuntino ed ammirare dall’esterno la chiesetta. Il gruppo da lì ha fatto poi ritorno al paese.