GROSSETO – Una foto sul suo profilo facebook per informare tutti i suoi fan e le persone che amano la sua musica. Erminio Sinni ha scelto i social per far sapere che ora sta bene.

Il cantautore maremmano, reducu pochi giorni fa da un grande concerto al Teatro Olimpico di Roma, è stato sottoposto ad un intervento alle coronarie nel quale gli sono stati applicati degli “stent”. In particolare gli stent sono stati quattro.

«4 stent alle coronarie e passa la paura. Anche questa grazie a Dio è fatta» queste le parole usate da Erminio sul suo profilo Facebook.

Che tipo di intervento è

L’intervento con gli stent coronarici è una procedura medica utilizzata per trattare le occlusioni o restringimenti delle arterie coronarie, responsabili dell’afflusso di sangue al cuore. Si tratta di una tecnica minimamente invasiva che viene eseguita per ripristinare il normale flusso sanguigno nei pazienti affetti da malattia coronarica o in seguito a un infarto.

A Erminio i nostri più sinceri auguri di guarigione.

–