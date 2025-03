Foto di repertorio

FOLLONICA – La Lega Navale Italiana Sezione di Follonica è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia velica con il Campionato Mondiale RS500 2025, in programma dal 4 all’8 agosto nel Golfo di Follonica.

Dopo il trionfo del Campionato Mondiale RS Feva 2023, che ha portato a Follonica 210 equipaggi da 16 nazioni, tra cui una forte rappresentanza italiana, la città si appresta a vivere un altro momento di gloria internazionale.

“Accogliere un secondo mondiale a distanza di soli due anni è un traguardo straordinario – ha commentato il dottor Fausto Meciani, Presidente della Lega Navale Italiana di Follonica – È la conferma che Follonica è un punto di riferimento per la vela mondiale, capace di offrire un mix unico di competenza, passione e bellezze naturali.”

La Classe RS500, con il suo design moderno e le regate spettacolari, è una delle discipline più amate dagli equipaggi di tutto il mondo. L’evento promette adrenalina, tecnica e divertimento, sia per i partecipanti che per il pubblico che seguirà le competizioni.

Le iscrizioni sono intanto ufficialmente aperte. Tutti gli equipaggi interessati a prendere parte a questa grande sfida possono registrarsi attraverso il sito ufficiale della competizione. Un’opportunità unica per vivere un’esperienza indimenticabile nelle acque del Golfo di Follonica.