FOLLONICA – La città del Golfo è pronta ad ospitare la 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole, organizzata da Rcs Sport in programma dal 10 al 16 marzo, e in città martedì 11 e mercoledì 12 marzo.

Oggi la tappa Camaiore-Follonica di 192 km, frazione adatta alle ruote veloci con una sola asperità, Canneto, che non dovrebbe creare particolari problemi ai tanti velocisti presenti. Grande attesa per Jonathan Milan, che nel 2024 conquistò la Maglia Ciclamino, e per i suoi giovani sfidanti Olav Kooij, due successi in questo inizio di stagione, e Paul Magnier, mai fuori dal podio nelle prove in linea disputate finora. A completare la schiera dei principali favoriti di giornata ci sono Mathieu Van der Poel, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Søren Wærenskjold e Bryan Coquard.

Il gruppo, forte di 166 unità, è transitato al Km 0 alle 11.34. Si può seguire la corsa live sul sito di Tirreno Adriatico Crédit Agricole. Follonica (16 circa – Arrivo): Sereno, 17°C. Vento: Moderato – 15kmh S.

Classifica generale

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Juan Ayuso (Uae Team Emirates XRG) a 23″

3 – Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a 28″

Le maglie della Tirreno Adriatico

Le maglie di leader della 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da Sportful.

Maglia Azzurra , leader della Classifica Generale, sponsorizzata Socage – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by ITA – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) – indossata da Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck)

, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con indossata da Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata Crédit Agricole – Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG)

Sstatistiche

Per il terzo anno consecutivo, Follonica ospita l’arrivo della seconda tappa. I vincitori delle edizioni precedenti sono stati Fabio Jakobsen nel 2023 e Jasper Philipsen lo scorso anno.

Jonathan Milan è a caccia della sua quarta vittoria stagionale, dopo il successo nella quinta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana e nelle tappe 1 e 4 dell’Uae Tour. Lo scorso anno ha vinto le tappe di Giulianova e San Benedetto del Tronto alla Tirreno Adriatico.

Paul Magnier cerca la sua prima vittoria da professionista in Italia: lo scorso anno, tra gli Under 23, ha ottenuto due successi al Giro Next Gen, a Saint-Vincent e Borgomanero.

Nonostante le sue 53 vittorie da professionista, Bryan Coquard non ha mai vinto in Italia. Quest’anno ha mostrato un’ottima forma sin da gennaio, vincendo la quarta tappa del Tour Down Under.

Juan Ayuso è ripartito da dove aveva lasciato: lo scorso anno ha vinto la Maglia Bianca e, dopo la prima tappa, è già in testa alla speciale classifica.

Alla partenza della Tirreno Adriatico Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, ha consegnato le chiavi della flotta di motociclette Suzuki, che accompagneranno le corse targate RCS Sport lungo tutto l’arco della stagione, a Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, e Stefano Allocchio, Direttore di Corsa di RCS Sport.

Percorso

Tappa 2, Camaiore-Follonica, 192 Km

Tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la costa nei pressi di Cecina e proseguire nell’entroterra verso Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 20 km da ripetere una volta.

Ultimi km: circuito finale quasi interamente cittadino con alcune svolte. Ultimi km prevalentemente rettilinei.

Copertura tv

La 60esima edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole godrà di un’ampia copertura televisiva internazionale, garantendo agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo la possibilità di seguire le fasi salienti della corsa. In Italia, la Corsa dei Due Mari sarà trasmessa quotidianamente dalla Rai, con la diretta tv che partirà su RaiSport per poi proseguire su Rai2. Discovery + trasmetterà la Tirreno Adriatico in diretta e on demand per il pubblico internazionale, distribuendola anche su Eurosport 2 e, in Gran Bretagna, su Tnt3. In Europa, la corsa sarà seguita da diverse emittenti. Nei Paesi Bassi, Nos fornirà aggiornamenti di notizie, e lo stesso farà SRG in Svizzera, oltre a Vtm e Rtbf in Belgio. Gli appassionati belgi potranno inoltre seguire la gara maschile in diretta su Vrt.

Conferenza post tappa

Al seguente link – valido per tutte le tappe – sarà possibile seguire la conferenza stampa del vincitore e della Maglia Azzurra: https://rcspressconference2025.morescreens.eu/. La conferenza stampa non ha un orario preciso ma tendenzialmente avverrà circa mezz’ora dopo la fine della tappa

Nella galleria le foto scattate da Giorgio Paggetti.