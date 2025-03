GROSSETO – “L’obiettivo è rilanciare il trofeo d’inverno mountain bike. Quest’anno abbiamo avuto pochi partecipanti, nella prossima edizione vogliamo crescere puntando su più gare che abbiano anche una collocazione temporale diversa”. Ha le idee chiare Elena Rossi, nuova coordinatrice del ciclismo Uisp Grosseto: il suo esordio è stato alle premiazioni del Trofeo d’Inverno mountain bike. Raccoglie un’eredità pesantissima, quella di Beppe Malentacchi che per lustri ha guidato con grande equilibrio e signorilità il ciclismo: “Oggi non parlo, spazio ad Elena”, ha detto Malentacchi durante l’evento. Ma il suo supporto alle attività dell’ente continuerà con la stessa dedizione che non ha mai fatto mancare nel suo lungo percorso da dirigente. Alle premiazioni era presente anche Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto: “Inutile ricordare che per noi il ciclismo è un’attività fondamentale – afferma Ghizzani – l’attività su strada grazie al grande sforzo organizzativo del Marathon Bike, l’auspicio è che anche la mountain bike possa raggiungere gli stessi risultati. Per questo un grande augurio di buon lavoro a Elena Rossi e un ringraziamento di cuore a Beppe Malentacchi per quello che ha fatto e che potrà ancora fare per la Uisp”.

Buono il successo della cerimonia che ha visto consegnare le ambite maglie di campione ai primi classificati di ciascuna categoria e targhe ai primi tre classificati.

Questi i vincitori: Adriano Micheli, Bassi Bike, nella categoria Esordienti; Matteo Ligorio, Wild Team Mesagne, nella categoria Elite Sport; Jonathan Vetralla, Atakama Race, nella categoria M1; Claudio Fanciulli, Scoglio Cycling Team, nella categoria M2; Aldo Bizzarri, Bassibike, nella categoria M3; Mirco Balducci, Tondi Sport, nella categoria M4; Riccardo Rocchi, Cycling Team, nella categoria M5; Andrea Mastacchi, Bassi Bike, nella categoria M6; Paolo Bibbiani, Team Ballero, nella categoria M7; Roberto Giorgi, Team Bike Livorno, nella categoria M8; Irene Tei, Bassi Bike, nella categoria Donne.