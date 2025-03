CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prima di ritorno vincente per la Blue Factor di serie B, che vince a Viareggio: al pala Barsacchi il quintetto di Federico Paghi batte il Cgc per 9-5. Partita combattuta, con il gol di Santoni che apre le marcature, poi il pari di Larini a metà tempo. Nel finale di frazione i maremmani allungano: centro dei veterani Nobili e Nerozzi, con il giovane Cornacchini che fissa il 4-1 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa ancora tre acuti del Castiglione: Bracali, Faelli e Cornacchini portano i compagni sul 7-1. Il Cgc accorcia: tripletta di Larini anche grazie ad un rigore, intervallata dalla rete di Nerozzi, più quella di Antonini. Braccia alzate anche per Agresti, che fissa il punteggio definitivo sul 9-5.

Domenica impegno del Castiglione alle 11 a Trissino, per disputare la finale che vale la Coppa Italia contro l’Amatori Vercelli.

Serie B girone E

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-9

CGC VIAREGGIO: Luca Peruzzi Squarcia; Lorenzo Larini, Gregorio Antonini, Gabriele Facchini, Michael Barsottelli, Morgan Cozzani, Giotto Lentini, thomas Puccinelli. All. Gino Marabotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shariff); Filippo Agresti, Brando Santoni, Riccardo Palushi, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Federico Paghi.

ARBITRO. Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (1-4) 6’17 Santoni (C), 12’58 Larini (V), 18’13 Nobili (C), 23’47 Nerozzi (C), 24’27 Cornacchini (C); st 1’57 Bracali (C), 2’30 Faelli (C), 5’59 Cornacchini (C), 14’33 rig. Larini (V), 15’14 Nerozzi (C), 16’29 Larini (V), 18’08 Antonini (V), 21’14 pp Larini (V), 23’38 Agresti (C).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 2/4

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Hc Castiglione (8) 22 punti; Forte dei Marmi (7) 19; Pumas Viareggio (7) 15; Rotellistica Camaiore (8) 12; Cp Grosseto (8) 9; Cgc Viareggio (8), Spv Viareggio (8) 5; Prato (8) 2