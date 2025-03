MONTE ARGENTARIO – “Sabato mattina abbiamo inviato via Pec un’interrogazione alla Giunta comunale di Monte Argentario riguardante il tema dei parcheggi a pagamento con strisce blu, un argomento che suscita da tempo preoccupazioni tra i cittadini e i turisti che visitano il nostro comune”. A dirlo è il gruppo di opposizione in Consiglio comunale “Per l’Argentario“.

“Il primo intervento normato è avvenuto con delibera di Giunta comunale 220 del 28 novembre 2024, seguito da successive modifiche apportate ai cartelli informativi riguardanti le tariffe di parcheggio – proseguono -. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a una serie di variazioni delle tariffe nelle Zone 1 e 2, culminate nell’ultima modifica del 7 marzo 2025. Questa situazione ha generato confusione e incertezze, con il rischio di compromettere la fruibilità dei servizi di parcheggio e, di conseguenza, l’esperienza di chi visita il nostro territorio. Con l’intento di garantire una maggiore chiarezza e trasparenza, abbiamo formulato tre richieste specifiche alla Giunta comunale”.

“Emissione di una nuova delibera: chiediamo che venga emessa una nuova delibera che normi in modo definitivo le tariffe di parcheggio vigenti – afferma Per l’Argentario -. È fondamentale che siano specificate chiaramente le zone interessate e le relative tariffe applicabili, in modo da evitare ulteriori ambiguità”.

“Comunicazione adeguata – prosegue l’opposizione -: è essenziale fornire un’adeguata comunicazione ai cittadini e ai turisti riguardo alle nuove tariffe. Proponiamo l’utilizzo dei canali ufficiali del Comune, come il sito web e i social media, nonché l’aggiornamento tempestivo dei cartelli informativi. Solo così possiamo garantire che tutti siano informati e possano pianificare il proprio soggiorno senza sorprese”.

“Confronto con i cittadini: infine, riteniamo fondamentale valutare la possibilità di un confronto diretto con i cittadini. Questo incontro potrebbe servire a raccogliere opinioni e suggerimenti su un tema che influisce direttamente sulla qualità della vita e sull’accessibilità del nostro territorio. La partecipazione attiva della comunità è un elemento chiave per una gestione condivisa e sostenibile dei servizi pubblici”.

“In conclusione, il nostro obiettivo è quello di garantire trasparenza e chiarezza in merito alle tariffe dei parcheggi strisce blu. Solo così potremo assicurare che tutti i residenti e i visitatori possano usufruire dei servizi di parcheggio in modo sereno e senza incertezze – conclude Per l’Argentario -. Ci auguriamo che la Giunta comunale prenda in considerazione le nostre richieste e si impegni a risolvere questa problematica con la massima urgenza. Monte Argentario merita di essere un comune accogliente e ben organizzato, in grado di offrire un’esperienza positiva a tutti coloro che scelgono di visitarlo”.