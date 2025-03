GROSSETO – Martedì 11 marzo la Maremma sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con cieli molto nuvolosi e possibili precipitazioni sparse. Le temperature oscilleranno tra minime di 10°C e massime intorno ai 17°C.​

Cieli e precipitazioni

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi al mattino, accompagnati da deboli piogge. Nel pomeriggio si prevede una temporanea attenuazione della nuvolosità, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera e associate a deboli piogge. ​

Venti e mari

I venti saranno moderati dai quadranti sud-orientali, con possibili rinforzi lungo la costa. Il mare si presenterà mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata. ​

Temperature nelle diverse zone della provincia

Nord (Follonica e Massa Marittima): temperature minime di 10°C e massime fino a 17°C. ​

​ Centro (Grosseto capoluogo): minime intorno ai 10°C e massime fino a 17°C.

Zona dell’Amiata (Castel del Piano): minime di 8°C e massime fino a 14°C. ​

​ Sud (Orbetello e Monte Argentario): minime di 12°C e massime fino a 16°C. ​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.​

Fonte: 3BMeteo