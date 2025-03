MONTE ARGENTARIO – Interventi di manutenzione da parte di Adf in due comuni maremmani.

Mercoledì 12 marzo Adf sarà al lavoro all’Isola del Giglio per un intervento di manutenzione idraulica in via Marconi. I lavori avranno inizio alle 8:30 con termine previsto alle 15 e potrebbe determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in: largo XI Febbraio, piazza dei Lombi, piazza IV Novembre, piazza XVIII Novembre, via Volta, via Canova, via Bianchi, via Bottego, via Cavour, via Colombo, via Alighieri, via degli Etruschi, via dei Lombi, via della Casa Matta, via della Rocca, via Fieramosca, via Savonarola, via Marconi, Via Marco Polo, via Buonarroti, via Raffaello, via Roma, via San Martino, via Sant’Antonio, via Vecellio, via Vittorio Emanuele. Il regolare flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 16, salvo imprevisti.

Giovedì 13 marzo AdF sarà poi al lavoro a Monte Argentario per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via Panoramica.

L’intervento avrà inizio alle 8:30 con termine previsto alle 12:00 e potrebbe determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in: piazza Ricasoli, piazza Santa Barbara, via Garibaldi, via Panoramica, via Parrocchiale, via Principe Amedeo, via Sant’Antonio, via Sant’Erasmo, via Toselli. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 13:00, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.