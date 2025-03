GROSSETO – Risultati utili per le due squadre maremmane della categoria Juniores impegnate nel campionato nazionale. Pareggio casalingo per 0-0 contro la Fezzanese per gli Under 19 del Follonica Gavorrano. Per i ragazzi allenati da Daniele Pagliarini un buon punto contro la seconda della classe, al termine di una gara combattuta e ben interpretata dai ragazzi biancorossoblù.

“Partita molto combattuta – ha commentato Pagliarini – Loro sono una tra le migliori squadre del campionato, si stanno giocando il primo posto con il Livorno e con il Tau. Sapevano che sarebbero venuti per giocarsi la vetta della classifica e si sono presentati molto determinati, ben messi in campo. Gli faccio i complimenti perché sono davvero una bella squadra. Noi, dal canto nostro e con queste premesse, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. Ancora una volta i nostri ragazzi sono stati eccezionali, hanno interpretato una partita perfetta, dove difensivamente non è stato concesso nulla all’avversario. Siamo stati bravi anche in fase di possesso, molto efficaci, creando diversi pericoli. Il pareggio è sicuramente un risultato giusto, ma sottolineiamo la crescita dei ragazzi che, di partita in partita, si stanno ritagliando un ruolo importante in questo campionato. Adesso nel prossimo turno riposiamo, poi andremo a Ghiviborgo”.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Cozzatelli, Picci, Mancinelli, Calvi, Pallini, Chinellato, Ghirlandini. A disposizione: Comparini, Bensi, Sorvillo, Di Cola, Riva, Roncalli, Marcatili, Colombo, Giannoni. All. Pagliarini.

FEZZANESE: Agolli, Galloro, Medusei, Carli, Corrado M., Specchia, Corrado S., Ferrari, Cristodaro, Fiori, Codeglia. A disposizione: Semeraro, Menini, Agotani, Guglielmi, Costa, Scollo, Locori, Perez Mendez, Rosaia. All. Ponte.

Dopo quattro turni non entusiasmanti, ritorno al successo per gli Juniores del Grosseto, che inanellano la nona vittoria stagionale col 5-1 a spese della penultima Ghiviborgo. Sono tre punti importanti per i biancorossi, quinti e più vicini alle rivali della zona playoff.