GROSSETO – Weekend ricco di soddisfazioni per le squadre giovanili del Grosseto Rugby Club. Gli Under 16 della Tirreno Rugby Club con il biancorosso Diego Vena fra i convocati, hanno vinto a Pontedera espugnando la formazione di casa con un vistoso 55-5: grande la soddisfazione dell’head coach del Grosseto Rugby Agostino Bencivenga.

Trasferta all’Elba per gli Under 12 all’Elba guidati da Enrico Corradini, che hanno prevalso contro i padroni di casa dimostrando grande carattere e tanto bel gioco. I grifi, uniti al Golfo Rugby, si sono amalgamati e intensi bene con i coetanei del Golfo Rugby, con cui erano in franchigia. Grande divertimento per Non, Alice, la debuttante Rebecca, Teseo, Antonio, Marco, Matteo, Gabriele, Francesco D., Francesco L., Salvatore anche lui all’esordio, Dominik, Elia e Riccardo. A seguire la squadra ben quaranta tifosi tra genitori e simpatizzanti. Memorabile il terzo tempo, che ha unito tutti, grandi e più piccoli, in attesa dell’Italrugby, che giocava con l’Inghilterra seguita da tutti nel traghetto di ritorno. “Viva il rugby – hanno detto gli allenatori grossetani – è il grido che ha unito tutti quanti i partecipanti, vale a dire anche Pontedera, Scandicci, Gispi Prato e Montelupo”.