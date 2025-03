GROSSETO – Domenica 9 marzo si è svolto a Scandicci, presso il circolo Arci San Giusto, il 3° congresso regionale del Partito Comunista Italiano, alla presenza del segretario nazionale Mauro Alboresi.

Ai lavori congressuali per il rinnovo degli organi direttivi regionali del partito, che rimarranno in carica per i prossimi tre anni, hanno partecipato i molti delegati dalle Federazioni provinciali toscane, che hanno dato luogo a un dibattito vivace e partecipato, con numerosi interventi.

Al termine del congresso, avviato in mattinata e concluso nel tardo pomeriggio, è risultato rieletto a larghissima maggioranza dal nuovo comitato regionale il segretario regionale uscente Marco Barzanti.