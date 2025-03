GROSSETO – Il 14 e 15 marzo 2025 l’Auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto ospiterà il convegno regionale promosso da A.Tra.C.To. ODV (Associazione Trauma Cranico Toscano – Organizzazione di Volontariato). Il tema dell’edizione 2025 è “Vivere dopo una grave cerebrolesione acquisita: innovazione tecnologica e vita in società”, con un focus sulle nuove frontiere della riabilitazione, il ruolo delle tecnologie e il sostegno ai caregiver.

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Grosseto e da numerose istituzioni scientifiche e sanitarie, vedrà la partecipazione di esperti del settore, medici, ricercatori e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le opportunità della riabilitazione per le persone con GCA (Grave Cerebrolesione Acquisita).

Due giorni di approfondimenti tra scienza e assistenza

Il programma del convegno si sviluppa in due giornate intense, con sessioni dedicate all’etica nella cura, all’innovazione tecnologica e al ruolo della rete territoriale nella gestione della riabilitazione.

Si parte venerdì 14 marzo con i saluti istituzionali alle ore 11:00, seguiti da un intervento della Regione Toscana e delle associazioni di volontariato. La lettura magistrale delle ore 12:00 affronterà il tema dell’etica nelle cure e nella riabilitazione delle GCA.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:30, la prima sessione sarà dedicata alla presa in carico precoce e al ruolo delle tecnologie nel recupero motorio e funzionale. La seconda sessione, a partire dalle ore 16:00, si focalizzerà sull’innovazione e la ricerca in riabilitazione, con esperti che presenteranno studi e dati sulle nuove metodologie di intervento.

Sabato 15 marzo, la giornata inizierà alle ore 9:30 con la prima sessione, che analizzerà il percorso di cura e il ruolo del caregiver nel supporto ai pazienti con GCA. A seguire, dalle ore 11:30, la seconda sessione approfondirà il ruolo del territorio, delle buone pratiche mediche e degli aspetti legali legati all’assistenza e alla riabilitazione.

Un convegno tra formazione, ricerca e musica

Oltre agli interventi scientifici, il convegno avrà anche un momento culturale. Venerdì 14 marzo alle ore 18:15, infatti, si terrà un recital di chitarra del maestro Alessandro Benedettelli, accompagnato dall’esibizione del gruppo laboratorio Indica di Grosseto. La giornata si concluderà con una cena sociale presso l’Hotel Granduca.

Un appuntamento importante per la comunità scientifica e i caregiver

Il convegno rappresenta un’occasione preziosa per professionisti della sanità, caregiver e familiari di persone con GCA per confrontarsi e aggiornarsi sulle migliori pratiche e sulle prospettive future della riabilitazione. L’iscrizione è gratuita e sono previsti crediti ECM per i professionisti del settore sanitario.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo [email protected] o ai numeri di telefono 3476024683 – 3398125736 – 3341544443.