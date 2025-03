GROSSETO – «Chiediamo un aiuto per creare un “tesoro” di 100 ore di assistenza gratuita a persone fragili con l’impiego di personale qualificato Adb e Oss e volontari della Misericordia di Grosseto» la richiesta che gira anche sui social è della Misericordia di Grosseto che cerca un sostegno economico per creare un monte ore a sostegno dei più fragili.

«La campagna prevede il sostegno economico per 100 ore di attività che vanno dall’accudimento igienico, all’accompagnamento, con mezzi attrezzati, presso strutture sanitarie, al disbrigo di adempimenti familiari, parentali, che interessano l’ampia costellazione delle attività sociali e sanitarie per ogni individuo nella comunità di residenza».

«I giovani qualificati AdB e Oss si mettono a disposizione, si fanno conoscere professionalmente e testano sul campo le proprie capacità lavorative come un biglietto da visita per ulteriori futuri impieghi nel settore sociale e sanitario. Insieme a noi dai una mano anche tu per sostenere la nostra comunità. Dona ora» conclude il messaggio.

Ecco come contribuire: https://www.ideaginger.it/progetti/un-ora-tutta-per-te.htmlc