Foto di repertorio

GROSSETO – Tornano alla vittoria le ragazze della Gea Basketball che superano la Pallacanestro Viareggio (54-49), al termine di un tempo supplementare. Le versiliesi padrone di casa, trasformate rispetto al girone di andata grazie ad una serie di nuovi innesti, e le ragazze di Silvio Andreozzi hanno dato vita ad un duello appassionante che si è risolto solamente dopo cinque minuti extra. Faragli e compagne sono partite forte, mettendo cinque punti di vantaggio in tasca, ma trovando subito la reazione del Viareggio che è andato all’intervallo avanti di un solo punto. Nella ripresa la Gea prende un leggero margine di vantaggio nel terzo quarto, ma lo vede annullare nell’ultimo periodo. Si arriva così sul 43-43 al supplementare nel quale le grossetane, trascinate da Chiara De Michele, la protagonista assoluta di questo match con 22 punti, che mette a segno nove punti (gli altri due sono di Giulia Faragli) e regala al Grosseto un successo che permette di continuare a sperare nei playoff di serie C femminile.

“Abbiamo giocato da grande squadra – ha commentato Andreozzi – con tanta determinazione, siamo state quadrate. A livello difensivo la Gea ha fornito una grande prestazione, anche se in alcune situazioni delicate abbiamo concesso il secondo tiro. In attacco qualche volta abbiamo avuto troppa fretta a prendere il tiro, in ogni caso abbiamo sfruttato i nostri bonus a favore. Per coltivare la nostra speranza playoff un piccolo tassello l’abbiamo messo, con una vittoria meritata. Martedì cominciamo a pensare alla gara con Affrico, una formazione grintosa contro la quale dobbiamo vincere”.

Pall. Femminile Viareggio-Gea Grosseto 49-54 (d.t.s.)

VIAREGGIO: Mazzuoli 2, Di Simo, Rugani 4, Pellegrini 11, Troisi, Capogrosso 12, Braccini 8, Biancalana, Neri 12. All. Campani.

GEA GROSSETO: Pepi, Vallini 11, Mery Bertaccini 4, Vannozzi 7, Emma Bertaccini 2, De Michele 22, Perrillo, Faragli 8, Benedetti. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRO: Moscatelli di Pontremoli.

PARZIALI: 8-13, 18-17; 25-29, 43-43.