GROSSETO – Due giornate di screening in piazza per la settimana mondiale del glaucoma. A promuoverli l’Unione italiana ciechi a sostegno dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (i.a.p.b).

«La settimana mondiale del glaucoma riveste un momento importante e fondamentale per la prevenzione delle patologie della vista – afferma la presidente dell’Unione ciechi Sioli Sereni -, proprio per la sua caratteristica di malattia degenerativa e asintomatica: purtroppo la patologia visiva del glaucoma esprime nell’occhio la sua sintomatologia, solo dopo aver causato danni irreversibili».

«L’aumento del tono oculare distrugge pian piano il nervo ottico, partendo dalla riduzione del campo visivo fino a problemi sistemici di competenze visive: quel che viene danneggiato non potrà essere recuperato, l’unica arma è approfittare della prevenzione, che inizia con la valutazione del tono oculare, già dall’età di quarantacinque anni.»

«Dove è presente la patologia a livello familiare, si consiglia di iniziare il prima possibile le visite oculistiche. La i.a.p.b sarà presente insieme allo specialista dell’unità oculistica ospedaliera territoriale dell’azienda sanitaria usl sud est, che effettuerà screening precisi all’interno dell’unità mobile oftalmica, con il supporto di una strunentazione che permette di misurare il tono oculare anche senza l’uso di specifiche goccioline».

Gli screening saranno svolti dallo specialista previa prenotazione. I medici saranno presenti nel pomeriggio di venerdì 14 marzo nel comune di Roccalbegna (tel 328.6760439), mentre il giorno dopo, sabato 15 marzo, saremo presenti nel comune di Monte Argentario (tel 348.5860768), la mattina dalle 10 in Santo Stefano piazzale dei Rioni e nel pomeriggio in Porto Ercole presso piazza Roma dalle 15.