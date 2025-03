GROSSETO – Rifiuti abbandonati. Calcinacci, estintori vuoti o scaduti, mobili, sanitari, batterie e sacchi pieni di qualunque cosa. Le famiglie che vivono in località Melosella, nella zona di Grancia, dietro Pratini, nel comune di Grosseto, tornano a lamentarsi della situazione che ogni giorno trovano di fronte ai cassonetti dedicati alle loro abitazioni.

La postazione rifiuti si trova fuori dalla città, nella zona sud, allo svincolo sull’Aurelia per Montiano. «Ci sono volte in cui non riusciamo neppure ad arrivare ad aprire i cassonetti tanti rifiuti ci sono davanti. Tra l’altro ben tre cassonetti non sono chiusi, non sappiamo se siano stati forzati, o se siano stati lasciati volontariamente sbloccati, ma, in quel caso, ci chiediamo, a che pro? Per agevolare chi?».

I residenti già in passato avevano lamentato la lontananza dei cassonetti dalla abitazioni «Ben un chilometro, problema che non si è risolto», tanto che avevano chiesto uno sconto sulla tassa sui rifiuti.

«Difficile capire chi abbandoni i rifiuti: visto che siamo sull’Aurelia e chiunque può fermarsi e scaricare di tutto. Abbiamo fatto infinite segnalazioni ma senza risultati».