GROSSETO – La settimana dal 10 al 16 marzo 2025 nella provincia di Grosseto sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con piogge frequenti e temperature stabili.​

Lunedì 10 marzo: piogge sparse

La giornata inizierà con cieli nuvolosi e la possibilità di rovesci sparsi, specialmente nel pomeriggio. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 16°C, mentre le minime saranno sui 10°C. La probabilità di pioggia è del 60%.​

Martedì 11 marzo: cieli coperti

Cieli prevalentemente nuvolosi per tutta la giornata, con scarse possibilità di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con massime di 16°C e minime di 10°C. La probabilità di pioggia è del 20%.

Mercoledì 12 marzo: rovesci intensi

Si prevedono rovesci, alcuni dei quali potrebbero essere intensi. Le temperature massime saranno intorno ai 16°C, mentre le minime scenderanno a 8°C. La probabilità di pioggia è del 80%.​

Giovedì 13 marzo: piogge continue

La giornata sarà caratterizzata da piogge continue. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, con minime di 9°C. La probabilità di pioggia è del 70%.​

Venerdì 14 marzo: ulteriori rovesci

Sono previsti ulteriori rovesci nel corso della giornata. Le temperature massime saranno di 16°C, mentre le minime scenderanno a 6°C. La probabilità di pioggia è del 60%.​

Sabato 15 marzo: parzialmente soleggiato

La giornata sarà parzialmente soleggiata, con schiarite alternate a nuvole. Le temperature massime saranno intorno ai 16°C, con minime di 6°C. La probabilità di pioggia è del 30%.​

Domenica 16 marzo: possibili rovesci

Si prevedono un paio di rovesci, principalmente nella notte. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C, mentre le minime saranno di 6°C. La probabilità di pioggia è del 50%.​

Le previsioni comune per comune

