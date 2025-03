MARINA DI GROSSETO – I ragazzi del Blues. Così si chiamavano i componenti di questa band degli anni 70 la cui foto ci è stata inviata da Gabriele Petrini.

«Erano gli anni 70 – racconta -, la serata in un bagnetto di Marina di Grosseto. Al microfono il manager Vito che presentava le canzoni. Da sinistra Roberto Ramacciotti, oggi famoso tastierista di piano bar. Bruno Piccini al basso, Zuffi alla batteria, Daniele Lenzi alla tastiera, Gabriele Petrini chitarra solista».

«Erano anni dove in Grosseto si dividevano la piazza cinque o sei complessi, tutti con un nutrito seguito di fans. Le sale da ballo lavoravano a pieno ritmo, c’era lavoro per tutti ed eravamo molto amici. Io con il complesso de I Gabbiani ho suonato al Faro di Castiglioni della Pescaia nell’estate del 1967 per 63 serate di fila. Il mare quell’anno lo abbiamo visto solo di sera. Comunque straordinari ricordi» conclude Petrini.

